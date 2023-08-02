Події

09:17 02.08.2023

Зеленський про відбиття нічної атаки РФ: Захищаємося на максимумі наявних сил

1 хв читати
Зеленський про відбиття нічної атаки РФ: Захищаємося на максимумі наявних сил

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна захищається від ворожих атак на максимумі наявних сил.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - підсумував Зеленський.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ в ніч на середу було знищено 23 ударних БПЛА РФ. 

Теги: #захист #небо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 23.07.2023
Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

Зеленський: Україні потрібен повноцінний повітряний щит – лише так можна перемогти російський ракетний терор

16:12 13.07.2023
Гумдопомога має бути захищена - заява гуманітарного координатора ООН в Україні

Гумдопомога має бути захищена - заява гуманітарного координатора ООН в Україні

08:13 13.07.2023
ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

15:10 07.07.2023
У Києві записують на одноденні курси з підготовки до національного спротиву

У Києві записують на одноденні курси з підготовки до національного спротиву

21:49 29.06.2023
Парламент ухвалив за основу законопроєкт про захист рослин

Парламент ухвалив за основу законопроєкт про захист рослин

17:24 23.06.2023
Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

12:44 21.06.2023
Захищати Батьківщину в травні 2023 року готові 67% українців, тоді як у 2011 році таких було лише 40% - опитування

Захищати Батьківщину в травні 2023 року готові 67% українців, тоді як у 2011 році таких було лише 40% - опитування

11:42 21.06.2023
Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

08:06 06.06.2023
Україна отримала офіційний статус спостерігача в Севільському процесі

Україна отримала офіційний статус спостерігача в Севільському процесі

13:22 01.06.2023
Проти України триває агресія, яка підриває цінність свободи, і Європа захищатиме її - прем'єр Італії

Проти України триває агресія, яка підриває цінність свободи, і Європа захищатиме її - прем'єр Італії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Марганці Дніпропетровської області стався вибух у приміщенні адмінбудівлі, на місці працює поліція

ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

Українські війська вибили росіян із позицій біля Авдіївки

Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

Силами ПпО у повітряному просторі Києва знищено понад 10 БпЛА - КМВА

ОСТАННЄ

Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - ДБР

У Марганці Дніпропетровської області стався вибух у приміщенні адмінбудівлі, на місці працює поліція

На Сумщині врятували значну частину ліноритів художника Бондаренка, присвячених Голодомору - ДСНС

Унаслідок обстрілів Одещини пошкоджено елеватор, зернові ангари, будівлю "Морвокзалу"

На Одещині затримали військового бухгалтера, який привласнив 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів

РФ сформувала нову загальновійськову армію - британська розвідка

Міноборони прийняло на озброєння ювілейну 10-ту модель FPV-дрона - Резніков

Окупанти вночі обстріляли житлові квартали в центрі Херсона, поранені двоє мирних жителів

Під час нічної атаки через падіння уламків сталося займання приватного будинку у Київській області

ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА