Зеленський про відбиття нічної атаки РФ: Захищаємося на максимумі наявних сил

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна захищається від ворожих атак на максимумі наявних сил.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - підсумував Зеленський.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ в ніч на середу було знищено 23 ударних БПЛА РФ.