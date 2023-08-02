Події

08:55 02.08.2023

У результаті падіння уламків у Солом'янському р-ні Києва пошкоджено фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх

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У Солом'янському районі столиці пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, повідомила ДСНС у середу вранці.

"Попередньо падіння уламків зафіксовано у Солом'янському районі міста. Відтак, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло", - йдеться у повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Як зазначили у ДСНС, "на місці подій було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу".

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, внаслідок падіння уламків БПЛА у Солом'янському та Святошинському районах Києва пошкоджено нежитлові приміщення, в останньому також сталося займання дерева. Тим часом у Голосіївському районі столиці уламки безпілотника впали на дитячий майданчик, також було зафіксовано загоряння нежитлового приміщення.

 

 

 

Теги: #атака #київ #пошкодження #соломянський

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