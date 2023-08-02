Українські війська вибили росіян із позицій біля Авдіївки

Російські окупанти вимушено відійшли з позицій у районі на південь від Авдіївки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

"Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій у районі на південь від Авдіївки", - цитує Ковальчука Military Media Center у середу.

На бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут.

При цьому ворог "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище на північ і на захід від Кліщіївки, а також на північний захід від Курдюмівки", сказав спікер.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках.