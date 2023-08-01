Зеленський: Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує підтримку Польщі, "яка разом з нами стала справжнім щитом Європи" і не дасть жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським та польським народами.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським та польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода і благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", - написав він у Twitter у вівторок увечері.

Президент доповнив, що Україна бореться за свободу свою та всієї Європи, і висловив подяку кожному народу, який допомагає країні в цьому.

"Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом з нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - наголосив Зеленський.

"Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо об'єднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів", - написав він.