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22:35 01.08.2023

У Запорізькій області залучили понад 945 млн грн на відновлення 11 багатоповерхівок, зруйнованих обстрілами РФ - міськрада

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У Запорізькій області залучили понад 945 млн грн на відновлення 11 багатоповерхівок, зруйнованих обстрілами РФ - міськрада

На відновлення 11 багатоповерхових будинків, які були зруйновані атаками російських окупантів, у Запорізькій області залучили понад 945 мільйонів гривень, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у вівторок увечері.

"Кошти на відновлення всіх 11 зруйнованих ракетами запорізьких багатоповерхівок знайдено!", - написав він у Telegram-каналі.

Він зазначив, що "місто виділило понад 130 мільйонів на проекти відновлення всіх багатоповерхівок та старт відбудови чотирьох з них". При цьому міськрада шукала додаткові кошти, зокрема шляхом постійних переговорів з урядом та міжнародними партнерами.

"І ось нарешті маємо результат! Згідно з постановою Кабміну №770 від 25 липня, на відновлення семи запорізьких багатоповерхівок держава виділила понад 815 мільйонів гривень. Замовник робіт – Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. Термін їх завершення – 2023-24 роки ", – повідомив секретар міськради.

"Усі запорізькі сім'ї, які втратили житло через підлу дію країни-терориста, повинні повернутися у свої будинки", - підсумував Куртєв.

 

Теги: #україна #відновлення #запорізька #багатоповерхівки

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