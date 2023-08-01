Два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

У вівторок під час навчань білоруські гелікоптери порушили кордони Польщі в районі Бяловежа, повідомляє польське Міністерство оборони.

"Після надання командирами і начальниками служб висновків за результатами аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 р., відбулося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами, які проводили навчання поблизу кордону. Білоруська сторона попередньо поінформувала польську сторону про проведення навчань", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті Міноборони Польщі.

Зазначається, що білоруські вертольоти порушили кордон на дуже низькій висоті, що ускладнило виявити це радіолокаційними системами.

"Тому сьогодні вранці оперативне командування Збройних сил Польщі у своєму комюніке повідомило, що польські радарні системи не зафіксували порушення повітряного простору країни", - наголошується в повідомленні.

Зі свого боку, міністр оборони Польщі розпорядився збільшити кількість військовослужбовців на кордоні, а також задіяти додаткові сили і засоби, включно з бойовими вертольотами.

Влада Польщі поінформувала НАТО про цей інцидент. Також до польського МЗС буде викликано повіреного у справах Білорусі для надання пояснень з приводу події.

У пресслужбі міністерства нагадують, що "останнім часом Росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі".

"У зв'язку з можливими подальшими провокаціями ми закликаємо до відповідального розповсюдження та коментування інформації, що може бути використана російським та білоруським режимами", - наголошується в повідомленні.