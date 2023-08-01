Події

19:48 01.08.2023

НБУ відкликав ліцензію і вирішив ліквідувати Конкорд Банк

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НБУ відкликав ліцензію і вирішив ліквідувати Конкорд Банк

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" (Київ) та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року у зв'язку з систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

"Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тому виведення її з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", - наголошується в повідомленні на сайті НБУ.

Теги: #банк #конкорд #ліквідація

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