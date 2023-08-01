Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона зафіксовано влучання в заклад охорони здоров'я, загинув лікар, поранено медсестру, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирних жителях нашої громади. Влучання відбулося в один із закладів охорони здоров'я, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранено медсестру, за життя якої зараз борються наші медики", - ідеться в повідомленні Мрочка в телеграм-каналі у вівторок.

"Щирі співчуття сім’ї загиблого лікаря", - написав він.