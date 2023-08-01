ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради
Правоохоронці оголосили підозри про ухиляння від військової служби трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата Київради.
"Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами СБУ повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.
Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, протягом року не з'являлись на військову службу.
У повідомленні не зазначено імена підозрюваних, але джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про депутатів Київради Ігоря Хацевича, Олега Левченка (обидва - фракція "Європейська солідарність") і Михайла Терентьєва (фракція "УДАР").
"Зловмисники "організували" для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому один із депутатів навіть отримував грошове забезпечення з частини, де нібито проходив службу. Військовослужбовців підозрюють в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років", - ідеться в повідомленні ДБР.
Як повідомляється, наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.