Події

10:23 01.08.2023

ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради

2 хв читати
ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради

Правоохоронці оголосили підозри про ухиляння від військової служби трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата Київради.

"Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами СБУ повідомили про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, протягом року не з'являлись на військову службу.

У повідомленні не зазначено імена підозрюваних, але джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про депутатів Київради Ігоря Хацевича, Олега Левченка (обидва - фракція "Європейська солідарність") і Михайла Терентьєва (фракція "УДАР").

"Зловмисники "організували" для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому один із депутатів навіть отримував грошове забезпечення з частини, де нібито проходив службу. Військовослужбовців підозрюють в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років", - ідеться в повідомленні ДБР.

Як повідомляється, наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюють осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

 

Теги: #київрада #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 01.08.2023
ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

13:04 29.07.2023
ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

14:19 28.07.2023
ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

10:32 26.07.2023
ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

11:37 24.07.2023
ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

ДБР затримало в Києві колишнього одеського військкома

21:46 22.07.2023
Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

13:01 21.07.2023
Київрада на позачерговій сесії розгляне збільшення видатків на оборону - Кличко

Київрада на позачерговій сесії розгляне збільшення видатків на оборону - Кличко

11:43 18.07.2023
ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

12:52 14.07.2023
ДБР ліквідувало канал ввезення в Україну кокаїну з Еквадору

ДБР ліквідувало канал ввезення в Україну кокаїну з Еквадору

17:20 13.07.2023
Київрада знову проситиме Кабмін передати будинок Сікорського у власність столиці

Київрада знову проситиме Кабмін передати будинок Сікорського у власність столиці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

ЗСУ в понеділок наступали біля Бахмута, уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

США домовилися з Болгарією та Південною Кореєю і ведуть переговори з Японією щодо постачання Україні снарядів 155 мм - ЗМІ

Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА