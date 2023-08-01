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10:14 01.08.2023

США домовилися з Болгарією та Південною Кореєю і ведуть переговори з Японією щодо постачання Україні снарядів 155 мм - ЗМІ

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США домовилися з Болгарією та Південною Кореєю і ведуть переговори з Японією щодо постачання Україні снарядів 155 мм - ЗМІ

США обговорюють із Токіо постачання Японією 155-міліметрових снарядів для України, а також уклали аналогічні угоди з Болгарією і Південною Кореєю, повідомляє у вівторок Financial Times із посиланням на неназваних представників влади.

"Офіційні особи заявляли, що США вже уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю щодо постачання Україні снарядів, ведуть переговори з Японією з аналогічною метою", - інформує видання.

Водночас США мають намір збільшувати власний випуск таких боєприпасів. За даними Financial Times, до початку війни РФ проти України щомісячне виробництво таких снарядів становило 14 тис. одиниць, нині сягає 24 тис., а до 2025 фінансового року планується довести цей показник до 90 тис. на місяць.

Здебільшого снаряди складають на чотирьох державних підприємствах - у штатах Пенсільванія, Теннесі, Вірджинія та Айова.

Видання зазначає, що армія США створює нові виробничі лінії, зокрема переобладнуючи фабрику в провінції Онтаріо в Канаді та розгортаючи лінію складання в штаті Техас. Нові виробничі об'єкти створюють у штатах Арканзас, Айова і Канзас.

Теги: #сша #снаряди #військова_допомога

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