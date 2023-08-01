Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу села Залізний Міст, Галаганівка, Миколаївка та Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Нововасилівка, Порохонь та Рожковичі Шосткинського району і с. Нова Слобода Конотопського району Сумської області.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Залізний Міст - 25 приходів, імовірно міномет 120 мм; 10 приходів, імовірно РСЗВ; Галаганівка - 29 приходів, імовірно міномет 120 мм; Миколаївка - 3 приходи, імовірно міномет 120 мм; Карповичі - 4 приходи, імовірно міномет 120 мм", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у вівторок уранці.

Повідомляється про пошкодження нежитлової будівлі в с. Рожковичі.

"Сумська область. Шосткинський район: Нововасилівка - 5 приходів, імовірно міномет 120 мм; Порохонь - 4 приходи, імовірно міномет 82 мм, 3 приходи, імовірно ствольна артилерія; Рожковичі - 5 приходів, імовірно міномет 82 мм. Унаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова споруда. Конотопський район: Нова Слобода - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія", - йдеться у зведенні.

Усі вісім сіл розташовані в безпосередній близькості від державного кордону з РФ. Загалом за добу нараховано 12 обстрілів (90 вибухів) із різних видів озброєння з боку окупантів.

"На щастя, інформацію про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - зазначили в ОК "Північ".