У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Окупанти за добу 51 раз обстріляли Херсонщину, внаслідок чого чотири особи загинули, 18 – отримали поранення, зокрема дитина, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 260 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 61 снаряд", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили у житлові квартали, адміністративну будівлю та навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславському районі.

"Через російську агресію чотири людини загинули, ще 18 - отримали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив голова Херсонської ОВА.