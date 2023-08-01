ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

Минулої доби, 31 липня, українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики зазначають, що українські війська продовжували наступ на північний та південний захід від Бахмута, неподалік західного кордону Донецька та східної Запорізької області, а також у західній частині Запорізької області.

Крім того, з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, ISW повідомляє, що за минулий тиждень українські сили звільнили додатково 2 квадратні кілометри території поблизу Бахмута та 12,6 квадратних кілометра у Бердянську (західна частина Донецько-східного кордону Запорізької області) та Мелітополі (західна частина Запорізької області).

Крім того, в огляді повідомляється, що "українські сили провели наземні атаки на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівка (6 км на північний захід) і що важкі бої продовжуються на південний захід від Бахмута в районі Андріївка (9 км на південний захід) та Кліщіївка (6 км на південний захід)".

ISW також пише, що бої тривають у траси Т0518 Урожайне-Велика Новосілка та що оперативно-тактичне бойове з'єднання "Каскад" Донецької Народної Республіки (ДНР) обороняється в районі н. п. Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки).

"Один із російських блогерів висловив занепокоєння щодо здатності Росії захистити Урожайне і припустив, що українські сили захоплять селище в найближчі три дні", - зазначено в огляді ISW.

Також ЗСУ продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Зокрема, "українські сили вчинили невстановлений наступ на напрямках Мала Токмачка (6 км на південний схід від Оріхова) та Роботине (10 км на південь від Оріхова)", - йдеться в огляді.