Події

07:25 01.08.2023

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

2 хв читати
ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

Минулої доби, 31 липня, українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики зазначають, що українські війська продовжували наступ на північний та південний захід від Бахмута, неподалік західного кордону Донецька та східної Запорізької області, а також у західній частині Запорізької області.

Крім того, з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, ISW повідомляє, що за минулий тиждень українські сили звільнили додатково 2 квадратні кілометри території поблизу Бахмута та 12,6 квадратних кілометра у Бердянську (західна частина Донецько-східного кордону Запорізької області) та Мелітополі (західна частина Запорізької області).

Крім того, в огляді повідомляється, що "українські сили провели наземні атаки на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівка (6 км на північний захід) і що важкі бої продовжуються на південний захід від Бахмута в районі Андріївка (9 км на південний захід) та Кліщіївка (6 км на південний захід)".

ISW також пише, що бої тривають у траси Т0518 Урожайне-Велика Новосілка та що оперативно-тактичне бойове з'єднання "Каскад" Донецької Народної Республіки (ДНР) обороняється в районі н. п. Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки).

"Один із російських блогерів висловив занепокоєння щодо здатності Росії захистити Урожайне і припустив, що українські сили захоплять селище в найближчі три дні", - зазначено в огляді ISW.

Також ЗСУ продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Зокрема, "українські сили вчинили невстановлений наступ на напрямках Мала Токмачка (6 км на південний схід від Оріхова) та Роботине (10 км на південь від Оріхова)", - йдеться в огляді.

 

 

 

Теги: #наступ #фронт #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:41 31.07.2023
Сили оборони за добу знищили сім складів боєприпасів окупантів на таврійському напрямку

Сили оборони за добу знищили сім складів боєприпасів окупантів на таврійському напрямку

16:27 31.07.2023
Радуцький: Ми з командуванням Медсил ЗСУ знайдемо вирішення проблеми використання бойовими медиками крові на догоспітальному етапі

Радуцький: Ми з командуванням Медсил ЗСУ знайдемо вирішення проблеми використання бойовими медиками крові на догоспітальному етапі

09:06 31.07.2023
ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку і понад 200 кв. км у Запорізькій області

ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку і понад 200 кв. км у Запорізькій області

17:13 30.07.2023
Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

15:18 30.07.2023
На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

10:39 30.07.2023
За добу на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян

За добу на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян

21:20 29.07.2023
ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

21:20 29.07.2023
На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

06:09 29.07.2023
Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

01:02 29.07.2023
Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

ОСТАННЄ

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА