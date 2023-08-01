Події

07:04 01.08.2023

США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

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США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

Уряд Сполучених Штатів наполягає, щоб Росія припинила депортацію з окупованих територій українських громадян, зокрема дітей, заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні.

"Одним із найстрашніших інцидентів, які ми бачили у цій війні, є депортація мирних жителів України в Росію, зокрема тих, які були насильно розлучені зі своїми сім'ями", - наголосив він.

Представник Держдепартаменту зазначив, що для американського уряду такі дії РФ були важливим показником того, що "російські збройні сили та офіційні особи вчинили злочини проти людяності".

"Ми закликаємо, як і раніше, Росію припинити ці жорстокі дії та повернути дітей України", - заявив Міллер.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей та передати їх Україні.

"У доповіді уповноважена з прав дитини Російської Федерації (Марія Львова-Бєлова – ІФ-У) повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець у телеграм-каналі у понеділок.

 

 

 

Теги: #рф #сша #діти #депортація

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