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04:57 01.08.2023

В ЮНЕСКО рекомендували визнати Венецію об'єктом Всемирного спадщини, що знаходиться під загрозою знищення

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В ЮНЕСКО рекомендували визнати Венецію об'єктом Всемирного спадщини, що знаходиться під загрозою знищення


 Експерти ЮНЕСКО знову рекомендували включити Венецію до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою знищення, через останній масовий туризм і глобальне потепління, повідомляють у понеділок  французькі ЗМІ.
"Розвиток Венеції, наслідки зміни клімату і масового туризму загрожують незворотними змінами унікального загальної цінності об'єкта", - йдеться в повідомленні.
З огляду на ці причини Центр Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "рекомендує внести Венецію до списку Всесвітньої спадщини, яка знаходиться під загрозою зникнення". В організації вважають, що прийнято "недостатньо заходів" для боротьби з погіршенням стану міста.
Відповідна рекомендація буде розглянута членами ЮНЕСКО у вересні.
Європейські СМІ згадують, що це вже не перша подібна рекомендація щодо Венеції. Так, у 2021 році експерти ЮНЕСКО вже закликали змінити статус міста, однак на засіданні комітету за участю всіх країн цю ініціативу не підтримали.
У тому ж році італійські вчені Національної системи із захисту навколишнього середовища передбачили, що Венеція матиме серйозні проблеми як через підвищення рівня моря, так і через зсув грунту.

Теги: #юнеско #загроза #венеція

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