Посол США при НАТО вважає, що загроза РФ іноді дещо перебільшується

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що РФ “не досягла великого успіху” у війні проти України і це вказує на її “слабкість”.

“Я думаю, що російська загроза іноді дещо перебільшується. Вони не досягли великого успіху, і, як ви зазначили, Україна фактично відвоювала територію. І тому, на мій погляд, це вказує на слабкість Росії. Оскільки їхня економіка продовжує слабшати, я думаю, що продовження цієї війни буде для них складним”, - сказав Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News у п’ятницю.

Втім, зазначив він, “обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду”.

“Президент Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе зібрати обидві сторони і посприяти у досягненні рішення, тому що, повторюю, він не буде встановлювати умови. Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду. Але давайте продовжувати працювати над цим… щоб це вирішилося в найближчому майбутньому, щоб припинилися смерті”, - додав Вітакер.