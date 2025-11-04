Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО Метью Вітакер під час свого візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Вітакер наголосив на необхідності завершення війни та окреслив бачення можливого шляху до миру: "Радий знову бачити президента України @ZelenskyyUa - цього разу в Києві. Я наголосив, що ця безглузда війна має закінчитися, і що мир - на чолі з зусиллями президента Трампа - є єдиним життєздатним шляхом вперед", - зазначив посол у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х.