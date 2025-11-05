Інтерфакс-Україна
Події
16:14 05.11.2025

Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

2 хв читати
Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у середу зустріч із делегацією постійних представників держав-членів НАТО в Організації Північноатлантичного договору, очолюваною постійним представником США Меттью Вітакером.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, до делегації також увійшли представники Великої Британії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Франції.

"Очільник зовнішньополітичного відомства України подякував союзникам НАТО за їхню підтримку та залученість до мирних зусиль. Сторони приділили особливу увагу практичним крокам із посилення далекобійних спроможностей України", - йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що продумана та ефективна українська кампанія з ураження легітимних військових цілей на території РФ уже зараз приносить конкретні результати та послаблює військовий потенціал агресора. Він закликав союзників до посилення української далекобійності для примусу Росії до припинення війни.

Глава МЗС окремо висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за лідерство у мирних зусиллях та тиск на Росію.

"Бачимо, що Росія не демонструє готовності до дипломатичного врегулювання. Україна має бути в сильній позиції і ми вдячні всім союзникам, які нас посилюють, за їхню підтримку. Важливо зараз додатково посилити спроможності Сил оборони України, аби здобути паритет і перевагу на полі бою", — зауважив міністр.

Глава МЗС поінформував союзників про першочергові потреби української армії та закликав до подальшої активної підтримки ініціативи PURL, яка вже довела свою цінність та ефективність.

"PURL повинна ефективно функціонувати і давати швидкі, відчутні результати. Важливість PURL обумовлена оперативною необхідністю. Ми вдячні всім союзникам, які вже беруть участь в ініціативі, та закликаємо інших приєднатися або розширити участь", - зазначив міністр.

Також Сибіга запросив іноземні компанії до розширення спільного виробництва, зокрема дронів та ракет.

Глава МЗС також підкреслив, що з посиленням російських атак на об’єкти цивільної інфраструктури Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, здатні забезпечити надійне прикриття енергетичних об’єктів та стабільність енергопостачання напередодні зимового періоду.

Сибіга також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію як ефективного інструменту стримування агресора та закликав союзників ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів за кордоном для оборони та відбудови України.

Як повідомлялося, 3 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення "важливої та змістовної зустрічі" із делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером. Це його перший візит в Україну на посаді.

Також Вітакер під час свого візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: #вітакер_метью #зустріч #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 05.11.2025
Головний рабин України благословив лідера іранської опозиції Бехешті на зміну режиму в країні

Головний рабин України благословив лідера іранської опозиції Бехешті на зміну режиму в країні

06:19 05.11.2025
ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

03:42 05.11.2025
Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

21:54 04.11.2025
Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

16:56 04.11.2025
Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

15:39 04.11.2025
Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

10:06 04.11.2025
Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

20:28 03.11.2025
Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА