Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у середу зустріч із делегацією постійних представників держав-членів НАТО в Організації Північноатлантичного договору, очолюваною постійним представником США Меттью Вітакером.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, до делегації також увійшли представники Великої Британії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Франції.

"Очільник зовнішньополітичного відомства України подякував союзникам НАТО за їхню підтримку та залученість до мирних зусиль. Сторони приділили особливу увагу практичним крокам із посилення далекобійних спроможностей України", - йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що продумана та ефективна українська кампанія з ураження легітимних військових цілей на території РФ уже зараз приносить конкретні результати та послаблює військовий потенціал агресора. Він закликав союзників до посилення української далекобійності для примусу Росії до припинення війни.

Глава МЗС окремо висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за лідерство у мирних зусиллях та тиск на Росію.

"Бачимо, що Росія не демонструє готовності до дипломатичного врегулювання. Україна має бути в сильній позиції і ми вдячні всім союзникам, які нас посилюють, за їхню підтримку. Важливо зараз додатково посилити спроможності Сил оборони України, аби здобути паритет і перевагу на полі бою", — зауважив міністр.

Глава МЗС поінформував союзників про першочергові потреби української армії та закликав до подальшої активної підтримки ініціативи PURL, яка вже довела свою цінність та ефективність.

"PURL повинна ефективно функціонувати і давати швидкі, відчутні результати. Важливість PURL обумовлена оперативною необхідністю. Ми вдячні всім союзникам, які вже беруть участь в ініціативі, та закликаємо інших приєднатися або розширити участь", - зазначив міністр.

Також Сибіга запросив іноземні компанії до розширення спільного виробництва, зокрема дронів та ракет.

Глава МЗС також підкреслив, що з посиленням російських атак на об’єкти цивільної інфраструктури Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, здатні забезпечити надійне прикриття енергетичних об’єктів та стабільність енергопостачання напередодні зимового періоду.

Сибіга також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію як ефективного інструменту стримування агресора та закликав союзників ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів за кордоном для оборони та відбудови України.

Як повідомлялося, 3 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення "важливої та змістовної зустрічі" із делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером. Це його перший візит в Україну на посаді.

Також Вітакер під час свого візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.