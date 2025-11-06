Інтерфакс-Україна
Події
18:25 06.11.2025

Постпред США при НАТО: Підтримка України з боку союзників по НАТО має вирішальне значення

Фото: https://x.com/USAmbNATO

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер за підсумками візиту до України відзначив вирішальне значення союзників США по НАТО у досягненні миру.

"Щойно завершив вражаючий візит до України із колегами-послами НАТО. Ця поїздка лише підтвердила: чотири роки війни - це занадто довго. Поки головний миротворець Президент Трамп продовжує наполегливі зусилля задля досягнення миру, стала підтримка з боку наших однодумців - союзників по НАТО має вирішальне значення", - написав Вітакер в Х у четвер.

 

