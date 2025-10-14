Інтерфакс-Україна
Події
16:52 14.10.2025

Можливість для України глибоких ударів по РФ "Томагавками" може змінити розрахунки Путіна, останнє слово у цьому питанні за Трампом – посол США в НАТО

Можливість для України глибоких ударів по РФ "Томагавками" може змінити розрахунки Путіна, останнє слово у цьому питанні за Трампом – посол США в НАТО

Посол США в НАТО Метью Вітакер (Matthew Whitaker) говорить, що можливість для України наносити глибокі удари по РФ американськими ракетами "Томагавк" може змінити розрахунки Путіна, і останнє слово у питанні продажу цих ракет належить виключно президенту США Дональду Трампу.

Про це він сказав у вівторок під час спілкування з журналістами, яке пройшло у форматі онлайн. Брифінг був присвячений зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка пройде у середу, 15 жовтня, в Брюсселі в штаб-квартирі альянсу.

"Ви бачили, як він (президент Трамп – ІФ-У) нещодавно висловлював свої думки щодо потреб України, зокрема говорив про "Томагавки". І президент Трамп, безумовно, має останнє слово з цього питання. Як я вже публічно казав раніше, можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато речей, зокрема значну енергетичну інфраструктуру всередині Росії", - пояснив Вітакер.

Посол США в НАТО зазначив, що "війна та вбивства мають припинитися, і для того, щоб сісти за стіл переговорів та укласти угоду, потрібні обидві сторони". "Зараз росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але побачимо, чи вдасться, зокрема забороною тіньового флоту, "Томагавками" та іншими способами залучити Володимира Путіна та росіян до столу переговорів для укладення мирної угоди", - деталізував він.

На переконання Вітакера, тільки президент Трамп може цього досягти, вказавши на "історичні новини з Близького Сходу".

