Війна в Україні забрала життя 9,37 тис. цивільних, ще 16,65 тис. поранено – ООН
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Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 30 липня 2023 року склали 26 015 осіб (на 16 липня – 25 671), у тому числі 9 369 загиблих (9 28 , повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).
"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, у той час як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії , затримується", – наголошується у документі щодо даних ООН.
Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.
За підтвердженими даними ООН, загинули 4 319 чоловіків, 2 591 жінка, 284 хлопчики та 228 дівчаток, тоді як стать 29 дітей та 1 918 дорослих поки не вдалося встановити.
Серед 16 646 поранених 498 хлопчиків та 360 дівчаток, а також 281 дитина, стать яких поки не вдалося встановити.
У порівнянні з даними на 16 липня загинуло четверо дітей і ще 22 були поранені.
Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року – за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.
Згідно з ними, за 30 днів липня загинуло 143 цивільних. У червні кількість смертей зросла до 186 зі 174 у травні, 181 – у квітні та березні, 144 – у лютому.
Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року – щонайменше 4 160 загиблих. У квітні 2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 819, у травні – до 544, у червні – до 429 та у липні – до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го по 28 лютого загинуло 374 особи, у серпні – 340, у вересні – 405, у жовтні – 309, у листопаді – 187, у грудні – 206 та у січні цього року – 201. Чисельність поранених за 30 днів липня досягла 605 у порівнянні з 679 у червні, 685 – у травні, 493 – у квітні, 592 – у березні, 457 – у лютому, 538 – у січні цього року, 617 – у грудні та 541 – у листопад минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 982 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня – 921. До цього щомісячно кількість поранених перевищувала тисячу: липень – 1 128, червень – 1 108, травень – 1 139, квітень – 1 . – 3 001. За п'ять перших днів війни у лютому минулого року було поранено 469 людей. УВКПЛ ООН уточнює, що в липні від зброї вибухової дії з великою зоною поразки загинуло 138 людей і ще 577 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних пережитків війни померло п'ятеро і було поранено 28 осіб (4%). На контрольовані урядом території, за даними ООН, у липні припало 88% жертв. У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 16 липня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.