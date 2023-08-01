Події

01:05 01.08.2023

До кінця року третину керівництва ТЦК можуть замінити на ветеранів

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До кінця року третину керівництва ТЦК можуть замінити на ветеранів

Третина керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК) складатиметься з ветеранів, які повернулися з фронту з каліцтвами, повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
«Надали пропозицію – до кінця року 30% керівного складу ТЦК мають бути замінені людьми, які не лише воювали, а мають, на жаль, каліцтва, не можуть продовжувати службу у бойових частинах», - наголосив він.
Павлюк визнав, що це не швидкий процес, оскільки ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку, набратися відповідного досвіду.
Щодо перевірок військкоматів, то заступник міністра повідомив про попередні висновки.
«Поки що можу лише попередні зробити висновки – 11 осіб мають певні ознаки незаконного збагачення, але це попередньо», - наголосив він.
За словами Павлюка, повну інформацію можна буде озвучити лише після завершення детальної перевірки, яку проводять правоохоронні органи.
 

Теги: #україна #перевірки #мобілізація #військкомати

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