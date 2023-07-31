Події

21:35 31.07.2023

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

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Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційний тиск миру проти Росії заслуговує на суттєве збільшення.

"Зараз з'являється все більше і більше відкритої інформації, зокрема, розслідувань журналістів про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

За його словами, Україна "неодноразово надавала таку інформацію нашим партнерам у закритому режимі".

"Треба діяти усім разом. Суттєво посилювати санкції за терор. Суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей", - сказав президент.

 

 

Теги: #санкції #відеозвернення #зеленський

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