Події

21:28 31.07.2023

Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

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Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

Ракети, що влучили до житлових будинків та адмінбудівель у Кривому Розі, були випущені з території тимчасово окупованого Криму з району Джанкоя, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"За даними військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму з району міста Джанкой. І це знову і знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців, українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів для ураження терористів", - сказав він.

За словами Зеленського, "на цей час відомо про шістьох загиблих, серед них дитина, дівчинка, її звали Дарина. Їй було лише десять років. Разом з нею загинула її мама, її звали Наталя. Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищено російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 69 людей постраждали".

 

 

Теги: #кривий_ріг #ракети #зеленський

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