"Укртрансбезпека" дала перевізникам іще місяць на оновлення класу екологічності автобусів

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") подовжила на місяць - до 31 серпня термін внесення змін до класу екологічності пасажирських автобусів, у відомостях яких не зазначено класу екологічності або зазначено клас екологічності "ЄВРО-1", повідомила пресслужба відомства в понеділок.

"Із 1 вересня, якщо у пасажирському автобусі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності "ЄВРО-1", подати заявку на перетину кордону "18-60" стане неможливим", - наголосили в "Укртрансбезпеці".

Екологічний стандарт (або клас) - це єдина встановлена для всіх автомобілів норма речовин, небезпечних для довкілля, що містяться у вихлопних газах транспортних засобів.

На сьогодні найновішим класом є "ЄВРО-6".