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18:55 31.07.2023

Парламент Молдови схвалив будівництво мосту в Україну через Дністер

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Парламент Молдови схвалив будівництво мосту в Україну через Дністер

Парламент Республіки Молдова в понеділок ратифікував міжурядову угоду між Україною та Молдовою про будівництво мосту через Дністер, що з'єднає молдавське прикордонне село Косеуць та українське місто Ямпіль, повідомило онлайн-видання NewsMaker з посиланням на пресреліз парламенту.

Як повідомляють, рішення щодо ратифікації угоди про будівництво мосту через Дністер підтримали 57 молдовських депутатів.

Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування мосту, включно з будівництвом, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови - на своїй.

За інформацією Державної адміністрації доріг Молдови, протяжність майбутнього мосту становитиме 641 м. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада майже 667 м з українського боку.

Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 м, а пропускна здатність становитиме 5 тисяч автомобілів за добу. Очікується, що міст здадуть в експлуатацію в 2025 році.

 

Теги: #молдова #міст

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