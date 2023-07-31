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14:35 31.07.2023

Жителя Харкова, який коригував російські удари по місту, підозрюють у держзраді - прокуратура

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Жителя Харкова, який коригував російські удари по місту, підозрюють у держзраді - прокуратура

Харківська облпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного в держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України) 60-річного жителя обласного центру, який коригував російські ракетні удари по місту.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 5 лютого російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по вишу та житловому будинку в Харкові.

7 лютого правоохоронці затримали харків'янина, який коригував ці удари. Затримання відбулося біля пошкодженої будівлі вишу в той час, коли чоловік фіксував наслідки обстрілу для "звіту" російським спецслужбам.

За даними слідства, чоловік активно співпрацював із російською розвідкою. Він їздив Харковом на велосипеді та збирав для представників РФ інформацію про розташування блокпостів, укріплень сил оборони та місць дислокації ЗСУ.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Теги: #прокуратура #харків #держзрада

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