Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 53 людей - голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу в понеділок, 31 липня, постраждали 53 людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Чотирьох убили. Постраждалих уже 53. П'ятеро з них - діти", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він уточнив, що з пошкодженого будинку самостійно змогли вибратися 150 людей, ще 30 вивели рятувальники.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 44 постраждалих. Серед загиблих - 10-річна дитина.