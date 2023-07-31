Події

13:58 31.07.2023

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після удару окупантів по багатоповерхівці

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Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після удару окупантів по багатоповерхівці

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після повітряних ударів окупантів по житловому масиву і цивільній інфраструктурі.

"Кривий Ріг. Війська РФ вкотре влучили ракетами в багатоповерхівку та навчальний заклад. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим, а саме: лікування, реабілітацію та психологічну допомогу", - ідеться в інформації СКМ у фейсбуці в понеділок.

Уточнюється, що для отримання підтримки потрібно звертатися за безоплатним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 (з понеділка по п'ятницю) або в месенджер фонду у фейсбуці.

Теги: #кривий_ріг #фонд_ахметова

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