Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після удару окупантів по багатоповерхівці

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після повітряних ударів окупантів по житловому масиву і цивільній інфраструктурі.

"Кривий Ріг. Війська РФ вкотре влучили ракетами в багатоповерхівку та навчальний заклад. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим, а саме: лікування, реабілітацію та психологічну допомогу", - ідеться в інформації СКМ у фейсбуці в понеділок.

Уточнюється, що для отримання підтримки потрібно звертатися за безоплатним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 (з понеділка по п'ятницю) або в месенджер фонду у фейсбуці.