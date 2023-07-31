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11:15 31.07.2023

Глава МВС: Дві людини загинули, 20 поранені, до семи осіб перебувають під завалами внаслідок обстрілу Кривого Рогу

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Глава МВС: Дві людини загинули, 20 поранені, до семи осіб перебувають під завалами внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Двоє людей загинули, 20 дістали поранень, від п'яти до семи людей перебувають під завалами будівлі в Кривому Розі, куди влучили ворожі ракети в понеділок уранці, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наразі 20 осіб дістали поранень, двоє людей загинули. Близько п'яти-семи осіб перебувають під завалами", - сказав міністр в ефірі Національного телемарафону в понеділок.

За його словами, о 9:02 було два ракетні удари ворога по центру Кривого Рогу. "Зруйновано від 5-го до 8-го поверху 9-поверхового житлового будинку. Також практично знищено технікум політехнічного інституту Кривого Рогу", - повідомив глава МВС.

Він зазначив, що наразі тривають рятувальні роботи, щоб дістати людей з-під завалів.

За словами Клименка, також проводиться поквартирний обхід у будинку, куди влучила ворожа ракета.

Щодо будівлі технікуму, то, як розповів міністр, уранці там майже нікого не було, тільки на першому поверсі в кафе заходили цивільні. "Поруч розташований підрозділ Нацполіції, який також постраждав унаслідок цього удару", - додав він.

"Ми говоримо виключно про об'єкти цивільної інфраструктури, про цивільних людей", - звернув увагу Клименко. Він уточнив, що серед постраждалих є багато людей, які йшли тротуаром поруч із будівлею технікуму.

Теги: #удар #кривий_ріг

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