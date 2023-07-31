Події

10:28 31.07.2023

Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, пошкоджено адмінбудівлю та підприємство - ОВА

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю і підприємство, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

На волноваському напрямку противник 26 разів обстріляв з артилерії Вугледар, також були обстріляні Пречистівка та Максимівка. Крім цього, внаслідок обстрілів пошкоджено фермерське господарство у Веселому Комарської громади.

На донецькому напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Красногорівці. Ворог двічі обстріляв Курахівську громаду, також під вогнем були околиці Очеретинської громади. На ранок понеділка окупанти масовано обстріляли з артилерії Авдіївку.

На горлівському напрямку внаслідок обстрілів росіян загинула одна людина в Предтечиному Костянтинівської громади. В Костянтинівці поранення дістали п'ятеро осіб, також пошкоджено 21 приватний будинок.

У Часовоярській громаді пошкоджено два багатоповерхові будинки, два приватні будинки й один інфраструктурний об'єкт. У Торецьку дістали поранення дві людини, пошкоджено 20 будинків. Зранку російські окупанти завдали чотирьох авіаударів по Нью-Йорку.

На лисичанському напрямку через обстріли зруйновано два будинки в Ямполі Лиманської громади, а також пошкоджено будинок у Переїзному Званівської громади.

Теги: #обстріли #донецька_область

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