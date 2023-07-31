Прийом заяв до вишів для вступу на бакалавра завершується 31 липня

Прийом заяв до вишів України для вступу на бакалавра завершується о 18:00 31 липня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У понеділок, 31 липня, о 18:00 завершиться прийом заяв до закладів вищої освіти на бюджет і контракт для вступу на бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань. Після закінчення прийому заяв заклади освіти можуть проводити додатковий набір лише за контрактом", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що до 5 серпня (включно) триватиме автоматичний розподіл бюджетних місць за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення.

"Якщо у вашому електронному кабінеті статус заяви зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означатиме, що ви отримали своє бюджетне місце. І в такому разі до 18:00 8 серпня ви маєте підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. Сам процес зарахування на бюджет триватиме до 10 серпня", - повідомили у відомстві.

Міносвіти зазначає, що надання рекомендацій на контракт розпочнеться з 9 серпня, а зарахування до закладу освіти триватиме до 30 серпня.