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09:06 31.07.2023

ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку і понад 200 кв. км у Запорізькій області

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ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку і понад 200 кв. км у Запорізькій області

ЗС України звільнили 37 кв. км на бахмутському напрямку, за тиждень сили оборони просунулися на 2 кв. км, а в Запорізькій області площа деокупованої території сягнула понад 200 кв. км, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші захисники поступово просувалися. Звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км", - написала вона в телеграм-каналі.

Вона також зазначила, що на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках.

"На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Звільнена площа становить 204,7 кв. км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв. км", - зазначила вона.

Маляр повідомила, що противник і далі зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої.

"Минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулося понад 170 боїв", - написала вона.

На куп'янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в українській обороні.

Також активно безуспішно намагався наступати в районах на південь від Новоселівського з метою витіснення українських підрозділів за бар'єрний рубіж річки Оскіл.

На лиманському напрямку противник також безуспішно намагався наступати, вів дії з метою витіснення сил оборони в районі Серебрянського лісу.

Безуспішно і на авдіївському, мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка та оточення населеного пункту Авдіївка.

Маляр також нагадала про звільнення с. Старомайорське в Донецькій області.

За її словами, на звільнених територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Теги: #зсу #контрнаступ #маляр

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