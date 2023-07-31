Події

08:42 31.07.2023

Противник випустив 358 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

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Противник випустив 358 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

Російські окупаційні війська за добу випустили 358 снарядів по Херсонській області, поранено 5 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків і БПЛА. Через російську агресію 5 осіб дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди заводу та підприємства в Херсоні, зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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