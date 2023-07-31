Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранено трьох жителів, серед них - дитина

Російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку (Донецька обл.) касетними боєприпасами, поранені три місцеві жителі, серед них - дитина, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами з РСЗВ "Смерч" - розпочато розслідування за фактом поранення 3 місцевих жителів, серед яких 13-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 30 липня о 19:23 окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Цього разу армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ "Смерч".

"Під час атаки отримав множинні осколкові поранення 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі. Також поблизу цвинтаря уламками снаряда поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухові травми 68-річна місцева мешканка", - додали в прокуратурі.

Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).