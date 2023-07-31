Події

07:19 31.07.2023

Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранено трьох жителів, серед них - дитина

1 хв читати
Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранено трьох жителів, серед них - дитина

Російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку (Донецька обл.) касетними боєприпасами, поранені три місцеві жителі, серед них - дитина, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами з РСЗВ "Смерч" - розпочато розслідування за фактом поранення 3 місцевих жителів, серед яких 13-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 30 липня о 19:23 окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Цього разу армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ "Смерч".

"Під час атаки отримав множинні осколкові поранення 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі. Також поблизу цвинтаря уламками снаряда поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухові травми 68-річна місцева мешканка", - додали в прокуратурі.

Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька #поранені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:11 31.07.2023
Росіяни 32 рази обстріляли Сумську область, є поранений

Росіяни 32 рази обстріляли Сумську область, є поранений

00:41 31.07.2023
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, інформації про постраждалих поки що немає

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, інформації про постраждалих поки що немає

00:22 31.07.2023
Окупанти завдають ударів по Харківщині

Окупанти завдають ударів по Харківщині

00:46 30.07.2023
Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

10:39 29.07.2023
Окупанти обстріляли Курахове, поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли Курахове, поранено місцевого жителя

08:02 29.07.2023
У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

20:51 28.07.2023
Подробиці про ситуацію в Дніпрі, де було чутно сильний вибух, будуть пізніше

Подробиці про ситуацію в Дніпрі, де було чутно сильний вибух, будуть пізніше

20:01 28.07.2023
Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

16:31 28.07.2023
Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

09:01 28.07.2023
Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Зеленський: зараз точно не час для заміни бруківки

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду

Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей

Окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300 із Білгородської області

Окупанти підключають місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів

31 липня: Яке сьогодні свято

У Чернівцях через сильні дощі підтопило квартири у житлових будинках

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку

У ДТП у Полтавській області загинуло двоє людей і десять поранено

У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища

Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА