Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до десяти

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру минулої п'ятниці збільшилася до десяти людей - у 14-річного підлітка зафіксовано ушкодження, спричинені вибуховою хвилею, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до 10. Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро 28 липня, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Постраждали 9 осіб, серед них - двоє дітей. Пошкоджено 5 житлових будинків, 4 адміністративні будівлі та 7 автомобілів.