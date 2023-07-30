Події

19:56 30.07.2023

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до десяти

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Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до десяти

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру минулої п'ятниці збільшилася до десяти людей - у 14-річного підлітка зафіксовано ушкодження, спричинені вибуховою хвилею, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до 10. Це хлопець 14 років. У нього, як і у двох інших неповнолітніх, ушкодження, спричинені вибуховою хвилею. Він також лікуватиметься вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро 28 липня, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Постраждали 9 осіб, серед них - двоє дітей. Пошкоджено 5 житлових будинків, 4 адміністративні будівлі та 7 автомобілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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