Події

19:44 30.07.2023

Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

1 хв читати
Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна і США наступного тижня розпочнуть переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки в рамках спільної з країнами G7 декларації про підтримку української держави, повідомляє пресслужба президента.

"Зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", - повідомив Єрмак.

За його словами, "ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО".

Єрмак зазначив, що до декларації приєдналося понад десять інших країн. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, які міститимуть конкретні гарантії безпеки.

"Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів", - зазначив він.

Очільник Офісу Президента наголосив, що безпекові гарантії - важлива передумова для відновлення та розвитку громад, регіонів і всієї країни.

"Надія та впевненість у завтрашньому дні вкрай важливі для всіх українців, яким надзвичайно складно в ці місяці страшної війни. Побудова системи документальних гарантій міжнародної підтримки стане потужним позитивним сигналом для вітчизняного бізнесу та міжнародних інвесторів", - резюмував він.

 

 

 

Теги: #сша #переговори #підтримка #гарантії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 30.07.2023
ВМС США і Південної Кореї провели протичовнові навчання

ВМС США і Південної Кореї провели протичовнові навчання

07:19 30.07.2023
На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошено чиновників із 30 країн

На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошено чиновників із 30 країн

07:14 30.07.2023
Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

04:42 30.07.2023
На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошені чиновники з 30 країн – WSJ

На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошені чиновники з 30 країн – WSJ

04:08 29.07.2023
В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

05:25 28.07.2023
Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

01:12 28.07.2023
США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

США не розглядає супровід суден з українським зерном у Чорному морі

11:57 27.07.2023
США передали до МКС свої докази воєнних злочинів РФ - генпрокурор

США передали до МКС свої докази воєнних злочинів РФ - генпрокурор

00:47 27.07.2023
Ліберія готова долучитися до зусиль реалізації української Формули миру – МЗС

Ліберія готова долучитися до зусиль реалізації української Формули миру – МЗС

21:52 26.07.2023
Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

Через два тижні після ухвалення Спільної декларації про підтримку України, до неї приєдналися ще 12 країн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Зеленський: зараз точно не час для заміни бруківки

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

ОСТАННЄ

У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища

Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до десяти

Єрмак: Наступна зустріч із обговорення української Формули миру незабаром відбудеться в Саудівській Аравії

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті

Росіяни зазнають великих втрат на тлі успішного контрнаступу ЗС України в Луганській області

Українська авіація за добу завдала сім ударів по ворогу

Понад 30% українців згодні на завершення війни за будь-яку ціну, 53% готові далі вести боротьбу - соціолог

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Унаслідок ворожого обстрілу Берислава чоловік дістав осколкових поранень - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА