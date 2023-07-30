Унаслідок ворожого обстрілу Берислава чоловік дістав осколкових поранень - ОВА

Унаслідок російського обстрілу Берислава Херсонської області поранено чоловіка, повідомила обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл Берислава поранено місцевого жителя. На момент ворожого удару 55-річний чоловік перебував у дворі будинку. Попередньо, у нього осколкове поранення ноги", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

"На допомогу постраждалому направляється "швидка"", - уточнили в ОВА.