Події

16:59 30.07.2023

Унаслідок ворожого обстрілу Берислава чоловік дістав осколкових поранень - ОВА

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 Унаслідок російського обстрілу Берислава Херсонської області поранено чоловіка, повідомила обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл Берислава поранено місцевого жителя. На момент ворожого удару 55-річний чоловік перебував у дворі будинку. Попередньо, у нього осколкове поранення ноги", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

"На допомогу постраждалому направляється "швидка"", - уточнили в ОВА.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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