Зеленський: зараз точно не час для заміни бруківки

Президент України Володимир Зеленський закликав місцеві громади вважати своїм пріоритетом оборону.

"Наші воїни, весь наш народ повинні відчувати, що українські громади вважають оборону першим пріоритетом, як я сьогодні зазначив. І всі ви бачите пріоритети, потреби бойових бригад, потреби інших наших підрозділів, у яких служать воїни, з ваших громад, з кожного міста України, з кожного села", - сказав він, виступаючи на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у неділю в Івано-Франківську.

"Усі ви бачите потреби прикордонних регіонів - постійно під ударами, під атаками, під обстрілом ракетами. І тому, я дуже прошу: є завдання допомагати сьогодні фронту, допомагати волонтерам у багатьох громадах. Є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які страждають на поранення. Бюджетні видатки мають відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань", - заявив президент.

За його словами, "зараз точно не час для заміни бруківки. Бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста, які перемогли, скажімо так".

"Також слід шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами. І я думаю, що багато людей, компаній, лідерів інших держав, які постійно хочуть допомагати, бачать наші пріоритети, готові також на нашому рівні допомагати з цим", - сказав Зеленський.