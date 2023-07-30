Макрон негайно відреагує в разі нападів на громадян Франції в Нігері - Єлисейський палац

Єлисейський палац оголосив про рішучість президента Франції Емманюеля Макрона захистити співвітчизників у Нігері за необхідності; заява прозвучала у зв'язку з подіями в неділю біля французького посольства у нігерійській столиці Ніамеї.

Президентська канцелярія заявила, що Макрон "не потерпить жодної атаки проти Франції та її інтересів". Франція відреагує "негайно і неухильно" в разі нападу на її громадян, наголошують у Єлисейському палаці.

Як передають ЗМІ, тисячі маніфестантів - прихильників військових путчистів, які скандують антифранцузькі гасла, зібралися біля будівлі посольства, деякі з них намагаються проникнути на територію дипломатичної місії.

За даними газети Le Figaro, у натовпі видно російські прапори. Журналісти повідомляють з місця події про дуже напружену обстановку. Протестувальники проти французької присутності в країні зірвали з будівлі табличку "Посольство Франції в Нігері".

Зі свого боку МЗС Франції заявило, що силові структури Нігеру "зобов'язані гарантувати безпеку наших дипломатичних і консульських повноважень відповідно до Віденської конвенції". "Ми настійно закликаємо їх виконати це зобов'язання, покладене на них міжнародним правом", - цитують французькі ЗМІ дипломатичне відомство.

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти глави держави, якого захопили і відсторонили від влади. Минулого четверга Генштаб ЗС Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума.

Новим лідером країни було оголошено армійського генерала Абдурахмана Тчіані. Під час відеозвернення до співгромадян його представили як лідера групи путчистів, яка усунула від влади президента.

У телезверненні генерал зазначив, що військові взяли владу у свої руки через низку проблем, що накопичилися в країні, зокрема економічних, а також через корупцію, відсутність безпеки.

Франція засудила військовий переворот. У суботу глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що "Євросоюз не визнає і не визнає владу, що виникла внаслідок путчу в Нігері".

Заколотники 28 липня зачитали по місцевому телебаченню комюніке, що застерігає від будь-якого іноземного військового втручання.