Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

У районі Аланії в Туреччині туристичний автобус врізався у вантажівку, унаслідок цього загинули водій мікроавтобуса й український гід, 10 людей травмовано, 6 із них - у важкому стані, повідомляє видання Takvim.

"Аварія сталася ближче до ранку на трасі D-400 Аланія-Манавгат. Згідно з отриманою інформацією, туристичний мікроавтобус із номерним знаком 07 K 0848 під керуванням Мевлюта Отузоглу, що прямував з боку Аланії в напрямку Манавгата, зіткнувся ззаду з причепом 34 AHB 093 з номерним знаком TIR під керуванням Уміта Парді", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Зазначається, що внаслідок зіткнення 48-річний водій Мевлют Отузоглу і 26-річна український гід Діана Волуцька опинилися затиснутими на передньому сидінні і загинули. До аеропорту Анталії прямували 12 туристів із Казахстану, 10 осіб дістали травм, 6 із них - серйозні.

На місце події було направлено велику кількість машин швидкої допомоги, жандармерії, дорожньої служби, пожежної охорони та рятувальників підрозділу пожежної охорони Аланії муніципалітету Анталії. Постраждалих госпіталізовано до лікарень Манавгата та Аланії.

Міністерство закордонних справ України в коментарі Суспільному підтвердило загибель українки.

"Сьогодні вранці на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар сталася ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю до аеропорту, врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій - громадянин Туреччини та гід - громадянка України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в МЗС уточнюють роботодавця та контактні дані родичів загиблої. Справою займається консульство України в Анталії.