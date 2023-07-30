Події

13:34 30.07.2023

Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

2 хв читати

У районі Аланії в Туреччині туристичний автобус врізався у вантажівку, унаслідок цього загинули водій мікроавтобуса й український гід, 10 людей травмовано, 6 із них - у важкому стані, повідомляє видання Takvim.

"Аварія сталася ближче до ранку на трасі D-400 Аланія-Манавгат. Згідно з отриманою інформацією, туристичний мікроавтобус із номерним знаком 07 K 0848 під керуванням Мевлюта Отузоглу, що прямував з боку Аланії в напрямку Манавгата, зіткнувся ззаду з причепом 34 AHB 093 з номерним знаком TIR під керуванням Уміта Парді", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Зазначається, що внаслідок зіткнення 48-річний водій Мевлют Отузоглу і 26-річна український гід Діана Волуцька опинилися затиснутими на передньому сидінні і загинули. До аеропорту Анталії прямували 12 туристів із Казахстану, 10 осіб дістали травм, 6 із них - серйозні.

На місце події було направлено велику кількість машин швидкої допомоги, жандармерії, дорожньої служби, пожежної охорони та рятувальників підрозділу пожежної охорони Аланії муніципалітету Анталії. Постраждалих госпіталізовано до лікарень Манавгата та Аланії.

Міністерство закордонних справ України в коментарі Суспільному підтвердило загибель українки.

"Сьогодні вранці на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар сталася ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю до аеропорту, врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій - громадянин Туреччини та гід - громадянка України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в МЗС уточнюють роботодавця та контактні дані родичів загиблої. Справою займається консульство України в Анталії.

 

Теги: #дтп #туреччина #аварія #українка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:30 27.07.2023
На Київщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали 9 людей

На Київщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали 9 людей

14:40 26.07.2023
Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

10:41 25.07.2023
У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

У Києві 23-річний водій збив на смерть військовослужбовця і травмував іще двох - поліція

21:03 21.07.2023
Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

15:40 20.07.2023
У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

У Львові зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, трьох людей госпіталізували

13:55 20.07.2023
Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

23:39 17.07.2023
Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

Зеленський пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі – Україна, Туреччина та ООН

21:06 17.07.2023
Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

21:02 17.07.2023
Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

16:09 17.07.2023
Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

Суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до двох - ОВА

Окупанти втретє за місяць атакували о.Зміїний тактичною авіацією

ОСТАННЄ

Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр і нагородив українських захисників

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

На початку тижня погода в Україні буде дощовою - Укргідрометцентр

Унаслідок мінометного обстрілу прикордонного Вовчанська поранено місцевого жителя - прокуратура

Унаслідок обстрілу в Херсонській області поранено жінку, її госпіталізували - ОВА

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно колаборантів, які очолили "державні установи міста Маріуполь" "ДНР" - Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

Зеленський: Сили спеціальних операцій - це героїзм, про який неможливо розповісти всі деталі одразу

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА