Події

12:56 30.07.2023

Унаслідок обстрілу в Херсонській області поранено жінку, її госпіталізували - ОВА

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Російські окупанти обстріляли с. Новодмитрівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 33-річна жінка, її госпіталізовано, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні в селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя дістала 33-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Крім цього, до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка дістала поранення спини і плеча внаслідок мінометного обстрілу окупантів у суботу ввечері.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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