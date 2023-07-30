Унаслідок обстрілу в Херсонській області поранено жінку, її госпіталізували - ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Новодмитрівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 33-річна жінка, її госпіталізовано, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні в селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя дістала 33-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Крім цього, до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка дістала поранення спини і плеча внаслідок мінометного обстрілу окупантів у суботу ввечері.