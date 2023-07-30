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12:32 30.07.2023

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно колаборантів, які очолили "державні установи міста Маріуполь" "ДНР" - Нацполіція

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До суду скеровано обвинувальні акти стосовно колаборантів, які очолили "державні установи міста Маріуполь" "ДНР" - Нацполіція

Слідчі Національної поліції направили до суду обвинувальні акти щодо колаборантів, які очолили "державні установи міста Маріуполь" терористичної організації "ДНР" під час окупації частини Донецької області, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Слідчі управління організації розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції зібрали докази злочинної діяльності колабораціоністів, які в минулому працювали в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Поліція встановила, що обвинувачені пішли на співпрацю з російським агресором і очолили так звані виконавчо-розпорядчі органи загарбників "адміністрацію Приморського району Маріуполя" і "Урзуфську сільську адміністрацію", під час окупації м. Маріуполя і с. Урзуф Маріупольського району.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

 

Теги: #нацполіція #колаборанти

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