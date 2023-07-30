Події

11:09 30.07.2023

Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

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Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

Вранці в неділю російські окупанти масово обстріляли з артилерії Авдіївку Донецької області, обсяги руйнувань встановлюють, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко в телеграм-каналі.

На Волноваському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки в Новоукраїнці, ворог обстріляв Пречистівку та Вугледар.

На Донецькому напрямку протягом ночі окупанти обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки в Торецьку.

Крім цього, противник скинув авіабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк, постраждалих немає.

Також через обстріли пошкоджено 2 будинки в Предтечиному Костянтинівської громади, у Часовоярській громаді пошкоджень зазнали будинок і господарська споруда.

На Лисичанському напрямку за добу окупанти вчинили 5 обстрілів Лиманської громади.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/8990

Теги: #кириленко #авдіївка #обстріли

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