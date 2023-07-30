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11:01 30.07.2023

Зеленський: Сили спеціальних операцій - це героїзм, про який неможливо розповісти всі деталі одразу

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Зеленський: Сили спеціальних операцій - це героїзм, про який неможливо розповісти всі деталі одразу

Президент України Володимир Зеленський подякував українським Силам спеціальних операцій (ССО) за все, що вони роблять "для нашої держави і людей, для перемоги України".

"Сили спеціальних операцій – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі одразу. Але сьогодні ми точно можемо сказати, що наші спецпризначенці – абсолютна міцність і сміливість. Щодня, виконуючи свої небезпечні, але дуже цінні для нашої країни службові обов’язки, вони роблять усе, щоб ворог не знав спокою на нашій землі", - написав він у Telegram-каналі в неділю вранці.

Він наголосив, що для нього "було честю отримати #ШеврониГероїв від наших ССО" в день їхнього професійного свята.

"Мілітарне ком’юніті Company Group Team, Командування Сил спеціальних операцій, Окремий центр спеціальних операцій "Схід" імені князя Святослава Хороброго, Окремий центр спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславовича, 140-й окремий центр сил спеціальних операцій, 142-й навчальний центр, підрозділи Руху опору, Розвідувально-інформаційний центр, частини інформаційно-психологічних операцій, Полк забезпечення ССО, Полк зв’язку, Окремий центр оборони державної таємниці. Надихаюча символіка відображає характер і дух українських ССО. Дякую за все, що ви робите для нашої держави та людей, для перемоги України", - підсумував Зеленський.

 

Теги: #ссо #зеленський

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