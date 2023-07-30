Події

09:54 30.07.2023

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до двох - ОВА

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Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до двох - ОВА

Унаслідок атаки по Запоріжжю в суботу загинула 32-річна жінка і 45-річний чоловік, дві жінки 36 і 55 років госпіталізовані з легкими ушкодженнями, їм надали необхідну медичну допомогу, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог завдав 77 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. 73 артилерійські обстріли припали на територію Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових сіл", - поінформував Малашко.

Крім того, атаки від ворожого безпілотника зазнало с. Новоандріївка та с. Павлівка, тим часом Гуляйполе вкотре постраждало від авіації.

"Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Малашко.

Раніше секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив про двох загиблих і одну поранену внаслідок атаки РФ по облцентру в суботу. За словами Куртєва, вибуховою хвилею вибито шибки в 13 багатоповерхівках, пошкоджено будівлю освітнього закладу та супермаркету.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріли

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