Окупанти втретє за місяць атакували о.Зміїний тактичною авіацією

У ніч на неділю російські окупанти втретє за поточний місяць атакували острів Зміїний, за допомогою тактичної авіації в Чорному морі, скинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка, інформує полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

А "серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямував ударні безпілотники типу "Shahed-136" по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровської області", - написав він.

Назаров наголосив, що всі 4 безпілотники знищені силами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, протягом нічної атаки в Криворізькому районі Дніпропетровської області було збито два іранських ударних БПЛА типу "Shahed", уламки яких упали на територію приватної агрофірми і пошкодили складське приміщення. На місці виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано, інформація про постраждалих не надходила.