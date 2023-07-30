Події

08:56 30.07.2023

Окупанти втретє за місяць атакували о.Зміїний тактичною авіацією

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Окупанти втретє за місяць атакували о.Зміїний тактичною авіацією

У ніч на неділю російські окупанти втретє за поточний місяць атакували острів Зміїний, за допомогою тактичної авіації в Чорному морі, скинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразка, інформує полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

А "серед ночі зі східного узбережжя Азовського моря спрямував ударні безпілотники типу "Shahed-136" по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровської області", - написав він.

Назаров наголосив, що всі 4 безпілотники знищені силами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, протягом нічної атаки в Криворізькому районі Дніпропетровської області було збито два іранських ударних БПЛА типу "Shahed", уламки яких упали на територію приватної агрофірми і пошкодили складське приміщення. На місці виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано, інформація про постраждалих не надходила.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #ок_південь

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