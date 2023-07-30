Події

08:34 30.07.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем були Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інші населені пункти. Є пошкодження приватних житлових будинків і господарських будівель. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #ситуація #харківська_область #обстріли

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