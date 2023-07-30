Ворог обстріляв з артилерії Очаків та акваторію Очаківської громади, обійшлося без постраждалих

Учора, протягом першої половини дня, російські окупанти завдавали артилерійських ударів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади, постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (МОВA) Віталій Кім у неділю вранці.

"Учора, 29 липня, об 11:04 та 11:39 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає... о 10:10 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, у суботу силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" у Миколаївській області було знищено розвідувальний "Мерлін-ВР".

"У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував Кім.