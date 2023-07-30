ВМС США і Південної Кореї провели протичовнові навчання

Південнокорейські та американські кораблі в суботу провели спільні протичовнові навчання на півночі Східно-Китайського моря, в яких був, зокрема, задіяний атомний підводний човен ВМС США, повідомили ВМС Республіки Корея (РК).

У навчаннях, які проходили на південь від острова Чеджудо, брали участь корейські ракетний есмінець "Юльгок І І" і підводний човен "Лі Сунсін" та ударний підводний човен ВМС США "Аннаполіс" типу "Лос-Анджелес".

Як зазначили у військовому відомстві РК, спільні навчання проводилися на тлі зростаючих військових загроз з боку Північної Кореї.

Наприкінці липня на військово-морську базу в південнокорейському порту Пусан заходив стратегічний атомний підводний човен "Кентуккі". Як зазначало видання The Korea Times, візит підводного човна проводили в рамках "великої демонстрації сили" на тлі північнокорейських ракетних випробувань. Прибуття "Кентуккі" стало першим із 1981 року візитом американського стратегічного підводного ракетоносця в Південну Корею.

Підводний човен "Кентуккі", що несе 20 міжконтинентальних балістичних ракет "Трайдент", є однією з 14 стратегічних субмарин морського компонента ядерних сил США.